اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 02:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة ملوى: لا تهاون مع المتعدين على أراضى الدولة والأراضي الزراعية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 12:29 م
رئيس مدينة ملوى: لا تهاون مع المتعدين على أراضى الدولة والأراضي الزراعية جانب من اللقاء
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوى، اجتماعا موسعا بحضور مديرى الإدارة الهندسية ومسئول الأملاك ومديرى الإدارة الزراعية والجهات المعنية، بديوان الوحدة المحلية، لمناقشة ملف التعدى على املاك الدولة والأرض الزراعية واسترداد حقوق الدولة.

وقال أبو سداح، إن مركز ومدينة ملوى بجميع الأجهزة التنفيذية لن تتهاون فى التصدى لأى حالات تعدى على ألاراضى الزراعية واملاك الدولة، لكل من تسول له نفسه بالتعدى على حق الشعب وعدم احترام القانون، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة ومحاسبة المخالفين .

وشدد رئيس المدينة على مسئول الاملاك والمعنيين بضرورة المرور بصفة مستمرة للحفاظ على أراضى املاك الدولة وفرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد الكدوانى محافظ المنيا، بالمضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والضرب بيد من حديد على المخالفين.







ملوى

املاك الدولة

التعدى على الارض الزراعية

اخبار المنيا

محافظة المنيا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة