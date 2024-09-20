رئيس مدينة ملوى: لا تهاون مع المتعدين على أراضى الدولة والأراضي الزراعية

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوى، اجتماعا موسعا بحضور مديرى الإدارة الهندسية ومسئول الأملاك ومديرى الإدارة الزراعية والجهات المعنية، بديوان الوحدة المحلية، لمناقشة ملف التعدى على املاك الدولة والأرض الزراعية واسترداد حقوق الدولة.

وقال أبو سداح، إن مركز ومدينة ملوى بجميع الأجهزة التنفيذية لن تتهاون فى التصدى لأى حالات تعدى على ألاراضى الزراعية واملاك الدولة، لكل من تسول له نفسه بالتعدى على حق الشعب وعدم احترام القانون، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة ومحاسبة المخالفين .

وشدد رئيس المدينة على مسئول الاملاك والمعنيين بضرورة المرور بصفة مستمرة للحفاظ على أراضى املاك الدولة وفرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد الكدوانى محافظ المنيا، بالمضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والضرب بيد من حديد على المخالفين.