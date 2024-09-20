دورة تدريبية عبر "زووم" لأطباء أسوان للتعامل مع حالات النزلات المعوية

أسوان - عبد الله صلاح

عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعاً مع مديرى المستشفيات حضره الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.

وخلال الاجتماع، شدد إسماعيل كمال على ضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى داخل المستشفيات لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لأى حالات طارئة مصابة بأى أمراض معوية سواء كانت ناتجة عن الفيروسات المرضية أو تناول الأطعمة أو المشروبات، وخاصة أن ذلك يحدث بشكل مستمر فى فصل الصيف.

وكلف بأن يتم تواجد أطقم الأطباء والتمريض على مدار اليوم داخل كافة المستشفيات بمختلف المراكز والمدن للتعامل مع أى حالات مرضية ، وتوفير العلاج المناسب لها لسرعة التماثل للشفاء بشكل كامل.

وشهد الاجتماع قيام وزارة الصحة والسكان بتقديم دورة تدريبية عن طريق برامج التواصل الإفتراضية ( زووم ) لتوعية الأطباء والعاملين بنطاق محافظة أسوان بأسلوب التعامل الأمثل مع حالات النزلات المعوية.

قام بالتدريب الدكتور شريف وديع مستشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وذلك من خلال عرض أهم البروتوكلات فى العلاج والمتابعة للحالات المصابة وذلك فى حضور الأطباء المتخصصين ورؤساء الأقسام من مختلف المستشفيات.