حبس 3 أشخاص 4 أيام بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة الإتجار فى المخدرات

كتب إبراهيم قاسم

بدأت جهات التحقيق في استجواب 3 أشخاص من محافظة القليوبية 4 أيام لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية في شراء العقارات والأراضى الزراعية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

وبتقنين الإجراءات تمكن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية من ضبط المتهمين والذين تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من جرائمه والتي قدرت بنحو 60 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.