جوتيريش: التعامل مع الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته مخاطر عديدة

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته مخاطر آنية وأخرى طويلة الأجل، وأن ثمة مخاوف جدية تتعلق بتركّز قوة الذكاء الاصطناعي في يد مجموعة صغيرة من الدول والشركات.



وسلط الأمين العام - وفق لما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الضوء على تزايد الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة من هذا الدور لخدمة البشرية.



وأعلن جوتيريش عن إطلاق هيئة استشارية رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي في العام الماضي لدراسة كيفية مشاركة فوائد هذه التكنولوجيا الاستثنائية والتعامل مع تحدياتها في الوقت ذاته.



وأوضح أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته مخاطر آنية وأخرى طويلة الأجل، كما أن ثمة مخاوف جدية تتعلق بتركّز قوة الذكاء الاصطناعي في يد مجموعة صغيرة من الدول والشركات.



وأشاد الأمين العام بالتقرير النهائي للهيئة الاستشارية بشأن الذكاء الاصطناعي، والتي شملت إنشاء: لجنة علمية دولية للذكاء الاصطناعي، من أجل تعزيز الفهم المشترك لقدراته وفرصه ومخاطره، فضلا عن إنشاء صندوق عالمي للذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب إنشاء مبادرات أخرى.

وأضاف أن هذا التقرير يعد "محطة حاسمة" في إطار الجهود المستمرة لضمان خدمة الذكاء الاصطناعي للبشرية جمعاء.