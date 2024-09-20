اليوم السابع
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جامعة المنيا تطلق ثانى قوافلها المتكاملة لأهالى قرية 5 بمركز العدوة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 06:27 م
جامعة المنيا تطلق ثانى قوافلها المتكاملة لأهالى قرية 5 بمركز العدوة جانب من القافلة
المنيا-حسن عبد الغفار

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أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، القافلة البيئية المتكاملة المتجهة إلى قرية 5  بمركز العدوة، ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة.

وضمت القافلة نخبة من أطباء جامعة المنيا في التخصصات المختلفة (العظام  - النساء والتوليد - الباطنة - الأمراض الصدرية – الروماتيزم والتأهيل - الرمد - الأنف والأذن - القلب - الجلدية - المسالك البولية ).

وقامت القافلة بالكشف على 510 مواطن من أهل القرية كما تم توزيع الأدوية مجاناً على المستحقين من خلال صيدلية  القافلة وعلى صعيد التوعية المجتمعية تم تنظيم عدد من محاضرات التوعوية الصحية من كلية التمريض عن فوائد الرضاعة الطبيعية وعن الإسعافات الأولية حضرها ما يقرب من 200 سيدة من أهلى القرية.







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