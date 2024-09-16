رئيس جامعة المنيا: إضافة علاوة خاصة 2014 وزيادة عدد الأشهر لـ157 شهرا

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، اجتماع الجمعية العمومية العادية لأعضاء صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بجامعة المنيا، إلى جانب ترأسه للقاءٍ مفتوح مع اعضاء الصندوق؛ وذلك لمُناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات، واعتماد القوائم المالية للصندوق عن العام المنتهي في 2023/12/31، وتعيين مراقب للحسابات، وكذا انتخاب اعضاء مجلس الإدارة.



جاء ذلك بحضور الدكتور ايمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال خيري، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها، واعضاء هيئة التدريس والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، ومنال عبدالعاطي، مدير الصندوق، وفردوس النزهي، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا.



قال رئيس الجامعة أن هذا اللقاء يعد لقاءا تاريخيا بعد زيادة اعداد المشتركين بالصندوق إلى 8000 مُشترك، فضلاً عن ميزاته والتي اعلنها سيادته تضمنت إضافة علاوة خاصة 2014، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشهر إلى 157 شهرا، وكذلك زيادة الحد الأدنى لحالات الوفاة.

واشار إلى حرص الجامعة على الحفاظ باستمرارية تنمية موارد الصندوق، بالصورة التي تضمن الحفاظ على حقوق أعضائه، وتعظيم الاستفادة الخدمية منه بما يليق بمنتسبي الجامعة التي تسعى قيادتها لتطوير البشر والحجر بها، للنهوض بها على كافة الأصعدة.

كما إستعرض سيادته خلال اللقاء الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والعاملين بالصندوق، وعرض بيان تقديري بالمصروفات، وإرادته التي وصلت إلى أكثر من 30مليون جنيه، علاوة على توضيح مقارنة بين عدد الحالات والمزايا المُنصرفة عن عامي 2022/2023، ومقارنة بين زيادة الميزة المنصرفة للأعضاء من 2016 حتى 2024.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لأعضاء الصندوق على مجهوداتهم المبذولة وما يقدمونه لخدمة الجامعة، مشيراً إلى ان عقد هذا اللقاء سيُنظم سنوياً، لنشر الوعي بخُطط الصندوق، والاستماع للرؤى الموضوعة لصالح أعضائه.

واستمع فرحات، خلال الاجتماع لأسئلة الأعضاء، ومقترحاتهم، وآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، وقام سيادته بالرد على كافة الأسئلة التي طُرحت، مؤكداً على اهتمامه بقضايا ومشاكل جميع منتسبي الجامعة.

وعقب اللقاء اُجريت عملية التصويت لأعضاء مجلس ادارة الصندوق، و قام رئيس الجامعة ونائبه بالإدلاء بأصواتهم.

