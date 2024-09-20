توقعات بانخفاض إنتاج القهوة في البرازيل بنسبة 0.5% بسبب تغير المناخ

فاطمة شوقى

توقعت الشركة الوطنية للتموين (كوناب)، انخفاض إنتاج البن في البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، بنسبة 0.5% عن العام الماضى ، أي يصل الإنتاج لـ54.8 مليون كيس، وذلك بسبب التأثيرات المناخية .

ووفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية ، فإن التقديرات حول إنتاج القهوة ، التي تم إجراؤها في بداية الحصاد واعدة، بل وأكثر من ذلك بالنظر إلى أن عام 2024 هو عام دورة ثنائية عالية، لكن الظروف الجوية أحبطت هذه التوقعات، بحسب ما ذكرت الشركة الوطنية للتموين (كوناب) في بيان لها.



وأدى الجفاف وندرة الأمطار وسوء توزيعها، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة خلال مراحل النمو ، إلى انخفاض المحصول المتوقع في البداية من القهوة، وتوسعت مساحة مزارع البن بنسبة 1.4%، لكن الإنتاجية انخفضت بنسبة 1.9%، بحسب تقرير كوناب.



كما شهد عام 2024 ارتفاع في الأسعار وصل إلى 40% للبن في البرازيل ، وذلك بسبب أيضا التغييرات المناخية، حيث تشهد أرابيكا، التى سجلت زيادة 40%، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، وارتفعا العقود الآجلة لأرابيكا بنسبة 3.3% فى يوم واحد،حيث يتم تداوله بسعر 2.70 دولار للرطل (حوالى 2.40 يورو) فى نيويورك على سبيل المثال، وهو أعلى سعر منذ 13 عامًا، وقد ارتفع سعر قهوة ارابيكا بنسبة 43% هذا العام، مدفوعًا بأشد موجة جفاف منذ 70 عامًا فى البرازيل، المنتج الرئيسى لهذا المتغير فى العالم.



هذا بالإضافة إلى النقص فى حبوب صنف روبوستا (الأرخص ثمنًا والأكثر زراعة فى فيتنام)، الأمر الذى أدى إلى تباطؤ العرض فى مواجهة الزيادة فى الطلب العالمى، حسبما قالت صحيفة ثينكو دياز الإسبانية.

ويستمر سعر هذين النوعين من القهوة فى الارتفاع بسبب انخفاض العرض وتزايد الطلب. وكما يحدث مع صنف أرابيكا، فإن انخفاض صادرات البن من فيتنام (أكبر منتج لبن روبوستا فى العالم) يؤدى إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة لهذا الصنف الأكثر مرارة وتركيزا.