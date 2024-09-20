تنفيذ 13 حالة إزالة فورية لتعدّيات بالبناء المخالف فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء، والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بتنفيذ 13 حالة إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف، على مساحة 1635 متر تقريبًا.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد بنطاق قرية نفيشة.

فكانت الحالة الأولى عبارة عن، إزالة فورية لمنزل غير معروش مبنى من الطوب الأبيض، على مساحة 350 متر، (بناء مخالف)، على أرض زراعية بعزبة الحمادات.

أما الحالة الثانية عبارة عن، إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض الغير معروش على مساحة 225 متر، (بناء مخالف)، على أرض زراعية.

والحالة الثالثة، عبارة عن، إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض معروش على مساحة 175 متر، وسور بطول 76متر، (بناء مخالف)، على أرض زراعية.

كما قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، بإزالة فورية لمبنى إداري بالدور الأرضي، (على الموقع المخصص لإقامة حمام سباحة)، بقرية الشرق الأوسط، (صادر له قرار إزالة رقم (133) لسنة 2018)، على مساحة 60 متر تقریبًا.

وتابعت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء.

فكانت الحالة الأولى عبارة عن، فك شدة خشبية لصبة خرسانية، بناء بدون ترخيص لسقف دور سابع علوي بشارع شحتة.

أما الحالة الثانية، فكانت فك شدة خشبية لصبة خرسانية، لبناء بدون ترخيص، لسقف دور تاسع علوي بشارع شبين الكوم بمنطقة عرايشية مصر.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بتنفيذ إزالة فورية للبشة خرسانية، على مساحة 115 متر تقريبًا، بمنطقة أبوصيام، بطريق القنال بقرية أبوسلطان.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ إزالة فورية لست حالات تعد بالبناء.

فكانت الحالة الأولى عبارة عن فك شدة خشبية، على مساحة 64 متر تقريبًا، بمنطقة سوق السبت.

أما الحالة الثانية، فكانت عبارة عن فك شدة خشبية، على مساحة 40متر تقريبًا، بمنطقة الطفايحة، بقرية الشهيد خيري.

والحالة الثالثة، عبارة عن ردم لبشة وإتلافها، على مساحة 150 متر تقريبًا، بناء بدون ترخيص، بعزبة الصعايدة بالمدينة.

والحالة الرابعة، عبارة عن ردم لبشة على مساحة 120 متر تقريبًا، بناء بدون ترخيص، بعزبة الصعايدة بالمدينة.



والحالة الخامسة، فكانت عبارة عن إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض، على مساحة 100 متر وبارتفاع مترين، بقرية الروضة.

والحالة السادسة، عبارة عن إزالة فورية لسور من البلوك الأبيض، على مساحة 50 متر بمنطقة الحمادة بقرية أبوطفيلة.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بتنفيذ إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض، (بناء مخالف)، على أرض زراعية، على مساحة 30 متر، بقرية السبع آبار الغربية.

وفى السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة وقواعد خرسانية، على مساحة 80 متر، بقرية الملاك، وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

