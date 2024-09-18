تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع و574 شاحنة و65 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع و305 شحنات و36 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع 269 شاحنة و29 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس بينما تغادر العبارة أمل.

فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 2000 طن بضائع و235 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي بريدج، اور وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1135 راكبا بموانيها.