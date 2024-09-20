تعليم الأقصر تعلن مواعيد امتحانات محو الأمية دورة أكتوبر.. اعرف التفاصيل

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن خالد شمس الدين مدير عام فرع الأقصر لتعليم الكبار، عن انعقاد امتحانات دورة أكتوبر 2024 لمحو الأمية للمواطنين بمحافظة الأقصر، خلال الفترة من 22 سبتمبر 2024 حتى 3 أكتوبر 2024.

وأوضح مدير عام فرع الأقصر لتعليم الكبار، في بيان صحفى، أن فرع الاقصر يستهدف إمتحان (1500) دارس بجميع مدن ومراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، وذلك بمتابعة ودعم من المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفي ضوء توجيهات الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، ببدء فاعليات دورة أكتوبر 2024 بجميع فروع الهيئة على مستوى الجمهورية.

فيما عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الأقصر، عدد من اللقاءات التنسيقية مع العاملين ورؤساء الأقسام بفرع الهيئة لشرح دور الهيئة فى المبادرة، باعتبار أن محو الأمية أحد أهم الركائز للمُضي نحو الارتقاء بمستوى التنمية البشرية، وذلك في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبناءاً على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور عيد عبدالواحد على رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

ومن جانبه أوضح خالد شمس مدير عام فرع الأقصر لتعليم الكبار، أنه تم عقد لقاءات أيضًا مع رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة عن طريق مديرى الإدارات التابعة للفرع، تمهيداً لعقد عدد من القوافل والندوات التوعوية والدورات التدريبية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" لتحقيق الأهداف المنشودة لها، والتي تأتي إنعكاساً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة.