انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بكفر الشيخ غدا

كفر الشيخ- محمد سليمان

استعدت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، لإنطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، غدا السبت، بجميع قرى المحافظة، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ.

أكد الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ، يأتي ذلك فى إطار خطة المديرية فى الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتنفذ أعمال الحملة القومية من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بجميع قرى المحافظة، من خلال 120 لجنة مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة، ومستلزمات الترقيم والتسجيل.

وأضاف عبد العال، لـ"اليوم السابع" ستشهد الحملة لجان الإرشاد، لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من المديرية للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة، مناشدا جميع مربي الحيوانات تقديم حيواناتهم للتحصين وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.