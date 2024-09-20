انخفاض إنتاج الذرة يعرض إمدادات البيض وأغذية آخرى فى الإكوادور للخطر

فاطمة شوقى

أدى نقص الذرة فى الإكوادور، وهي مادة خام أساسية لصناعة المواد الغذائية، إلى قيام بعض الشركات بتخفيض أو إيقاف إنتاج الدواجن والخنازير والأعلاف المتوازنة، حيث تعتبر الذرة، إحدى الأعشاب الأكثر استخدامًا في الإكوادور، نادرة ومكلفة، وأصدرت رابطة منتجي الأغذية المتوازنة (أبروبال) تنبيهًا في 19 سبتمبر بسبب العواقب الناجمة عن نقص الذرة في الإنتاج.

وبحسب أبروبال، فإن الارتفاع الكبير في أسعار الذرة ونقص هذا المنتج يؤثران على إنتاج أغذية متوازنة، وقد أدى الارتفاع إلى أكثر من 20 دولارًا للقنطار الواحد من الحبوب وغياب هذه المادة الخام الأساسية إلى قيام العديد من الشركات بتخفيض أو إيقاف إنتاج الدواجن والخنازير والأغذية المتوازنة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الأونيبرسال .

ويحذر المنتجون من أن نقص الذرة يعرض إمدادات البيض في الإكوادور للخطر ، ويتراوح إنتاج الذرة السنوي العادي بين 1.3 و1.4 مليون طن. وتشير أفضل التقديرات هذا العام إلى محصول يقارب المليون طن، أي أقل بنسبة تتراوح بين 23% و29%.

وأكد أبروبال في بيان له أنه رغم توجيه التنبيه للحكومة، "إلا أن السلطات أرجأت اتخاذ قرارات حاسمة، تاركة مشكلة تؤثر بشكل مباشر على إنتاج البروتين الحيواني والأغذية المتوازنة دون حل".

وأشار بروبال، إلى أن الانخفاض بمقدار 300 ألف طن في إنتاج الذرة يعادل 600 ألف طن أقل من الغذاء المتوازن المنتج، وهذا بدوره يمثل انخفاضًا بحوالي 240 ألف طن من لحم الدجاج أو لحم الخنزير في البلاد، ولذلك فإن الوضع الحالي يتطلب اهتماماً فورياً من السلطات للسماح باستيراد الذرة .