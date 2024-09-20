الكشف الطبى على 512 مريضا بالمجان فى قافلة طبية ببرج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية على مدار يومين بوحدة النهضة بإدارة برج العرب الطبية بالإسكندرية، والتي تبعد 15 كم عن أقرب مستشفى (مستشفى برج العرب المركزي).

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 7 تخصصات ( باطنه -اطفال - نساء - تنظيم أسرة - جراحة - جلدية -عظام ) وشارك فيها 40 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 512 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 3 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما أضافت أنه تم خلال القافلة إجراء 193تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 170 تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص و159 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 307 مواطنين من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.