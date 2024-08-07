اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 04:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكشف على 1369 مواطنا بالمجان فى قرى "حياة كريمة" غرب الإسكندرية

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 02:29 م
الكشف على 1369 مواطنا بالمجان فى قرى "حياة كريمة" غرب الإسكندرية جانب من القافلة
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بوحدة الجلاء بمنطقة العامرية الطبية بالإسكندرية والتي تبعد 27 كم عن أقرب مستشفى (مستشفى العامرية العام).

يأتى ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجى وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالأسكندرية، إن القافلة ضمت 8 تخصصات ( باطنة -اطفال - نسا - جلدية - جراحه - رمد - تنظيم اسرة - أسنان ) وشارك فيها 50 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1369 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 5 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما أضافت أنه تم خلال القافلة إجراء 170 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 288 تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص 186 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 289 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.







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