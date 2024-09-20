القومى للمرأة بدمياط يعقد جلسات دوار بالشراكة مع الأوقاف

دمياط معتز الشربيني

نظم المجلس القومى للمرأة بدمياط 8 جلسات دوار بالشراكة مع مديرية الأوقاف بقرى كفر المياسرة وكفر تقى والعدلية والبصارطة وشطا والكاشف الجديد ودقيقة وسيف الدين استهدفت 400 سيدة وفتاة .

ونفذ فرع المجلس دورتين لتدريب السيدات بمجالات ريادة الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديًا وذلك بقرى الخلفية وغيط النصارى استهدفت 50 سيدة وفتاة ، علاوة على تنفيذ ندوة بالشراكة بين مديرية التضامن الاجتماعي و المجلس القومى للمرأة ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية ووحدة تكافؤ الفرص ووحدة حماية الطفولة بالمحافظة بقرية الابراهيمية القبلية بمركز كفر سعد، لمناهضة العنف ضد المرأة والتعريف بخط نجدة الطفل 16000 وخط مكتب شكاوى المرأة 15115 استهدفت 85 سيدة وفتاة ، كما نظم المجلس بالشراكة مع وحدة تكافؤ الفرص ومكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج حول التخطيط الاستراتيجي كمدخل أساسى لتمكين المرأة.

وأقامت مديرية الشباب والرياضة مباراة كرة قدم ودية بين الفريق الاول وفريق الناشئين على أرض ملعب مركز شباب فارسكور.