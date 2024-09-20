القناة 12 الإسرائيلية: مستشارة للحكومة تقرر عدم تمثيل نتنياهو أمام المحكمة

وكالات الأنباء

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، أبلغت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تمثله أمام المحكمة العليا.

وأوضحت القناة أن القضية تتعلق بالتماس ضد رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق بشأن المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر الماضى.

وكان تقرير للقناة السابعة الإسرائيلية، رجح إمكانية أن ينضم رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، قريبا إلى حكومة بنيامين نتنياهو، على ضوء المحادثات المكثفة بين مستشاري ساعرونتنياهو.. وقالت القناة: إن ساعر يريد أن يتم تعيينه وزيرا للدفاع، وهذا هو محور المحادثات المكثفة بين الجانبين.

وكانت صحيفة (معاريف) نقلت عن أفيجدور ليبرمان زعيم حزب (يسرئيل بيتنا) قوله إن نتنياهو يريد التخلص من وزير الدفاع يوآف جالانت قريبا، ويسعى لضم ساعر إلى الحكومة. لكنه قال إن موظفي مكتب نتنياهو يريدون ساعر في وزارة الدفاع لكن الأخير يريده في وزارة الخارجية، على أن يتولى وزير الخارجية الحالي يسرائيل كاتس وزارة الدفاع.

ومن جانبها، قالت القناة الـ 12 إن جميع أعضاء حزب "أمل جديد" في الكنيست من المتوقع أن يحصلوا على مناصب في الحكومة، مشيرة إلى أن زئيف إلكين سيكون وزيرا مسؤولا عن إدارة (تاكوما) في الشمال والجنوب، وسيحصل على حقيبة إضافية من حزب (شاس)، يحتمل أن تكون وزارة الصحة. وستحصل العضو شارين هاسكل على وزارة حماية البيئة، فيما سيرأس ميشيل بوسيكلا لجنة في الكنيست.

وإضافة إلى هذه الأماكن المضمونة، سيطالب ساعر كذلك بمناصب لرفاقه في مؤسسات الليكود، تتضمن العودة إلى مركز الليكود، الذي طردوا منه.

ونفى مكتب نتنياهو التقارير حول هذا الموضوع، فيما قال مكتب ساعر: "لا جديد في الأمر".