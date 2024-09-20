الصحة العالمية: الحكومات تحرز تقدمًا في المفاوضات بشأن اتفاقية الجائحة القادمة

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها إن الحكومات أحرزت تقدماً في المفاوضات بشأن اتفاقية الأوبئة لتعزيز الاستعداد العالمي لحالات الطوارئ المستقبلية.

وأضافت، لقد أحرزت المفاوضات التي تقودها الحكومات بشأن أول اتفاقية في العالم لحماية الناس من الأوبئة المستقبلية تقدماً كبيراً خلال الجولة الأخيرة من المناقشات التي انتهت اليوم في منظمة الصحة العالمية.

كان التقدم الجوهري في صياغة مسودة الاتفاق، وزيادة مشاركة المجتمع المدني والجهات الفاعلة غير الحكومية، والالتزام من جانب جميع الأطراف بالحفاظ على الزخم نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الجائحة من السمات المميزة للاجتماع الحادي عشر لهيئة التفاوض الحكومية الدولية، التي تضم حكومات الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة في منظمة الصحة العالمية، والذي انعقد في الفترة من 9 إلى 20 سبتمبر في جنيف.

وسوف يستأنف المفاوضون المناقشات في الجولة ال 12 في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر..

وأشاد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، بـ "الالتزام الجماعي" الذي أظهرته الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون لإبرام اتفاق الوباء، والحاجة الملحة للقيام بذلك في ضوء التهديد المستمر الذي تشكله الفيروسات ذات الإمكانات الوبائية.

وقال الدكتور تيدروس في الاجتماع: "إن الوباء القادم لن ينتظرنا، سواء من فيروس الإنفلونزا مثل H5N1، أو فيروس كورونا آخر، أو عائلة أخرى من الفيروسات التي لا نعرف عنها شيئًا بعد. ولكن كل المكونات موجودة لتحقيق هدف البلدان في التفاوض على اتفاقية جائحة جيلية. يحتاج العالم إلى الأمل في أنه لا يزال من الممكن للدول إيجاد حلول مشتركة للمشاكل المشتركة. يمكنك توفير هذا الأمل".

قالت السفيرة آن كلير أمبرو، الرئيسة المشاركة لمكتب INB من فرنسا، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات أظهرت التزام الحكومات بالتوصل إلى اتفاق بشأن الجائحة لجعل العالم أكثر أمانًا وصحة. كما أظهرت الدور الحاسم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة غير الحكوميين الآخرين لضمان أن تكون المساواة والابتكار والتعاون في صميم الاتفاق.

وقال السفير أمبرو: "خلال المناقشات المكثفة، أظهرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية التزامًا واضحًا بالتوصل إلى اتفاق بشأن الجائحة. وكان هناك اعتراف واضح من جميع البلدان بضرورة الاتفاق على طريقة للمضي قدمًا للعمل بشكل أفضل معًا لحماية مواطنيها من الأوبئة المستقبلية".



وأضاف السفير أمبرو: "كانت المساهمات البناءة التي قدمتها الجهات المعنية ذات قيمة لا تصدق. ويجب علينا معًا الحفاظ على هذا التقدم خلال الأشهر المقبلة لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في صياغة اتفاقية بشأن الأوبئة توجه الاستجابات العالمية المستقبلية للأوبئة".

خلال الأسبوعين الماضيين من المناقشات، انضم أصحاب المصلحة المعنيون إلى المفاوضين للحصول على تحديثات حول التقدم والخطوات التالية، وأحدث نسخة من مسودة الاتفاق التي تعكس أحدث مقترحات الحكومة، وتقديم الاقتراحات. وعُقدت حوارات تفاعلية مفصلة خلال الأسبوع السابق حول مواضيع بالغة الأهمية وتم بثها علنًا.

وقالت نينا جمال، رئيسة قسم الأوبئة في منظمة رعاية الحيوان العالمية FOUR PAWS: "هناك حاجة ملحة متزايدة إلى اتفاقية فعّالة بشأن الأوبئة لا تعمل على إعدادنا للوباء القادم فحسب، بل تساعد أيضًا في منعه، بما في ذلك من خلال نهج الصحة الواحدة". "نشكر المكتب على الشفافية تجاه أصحاب المصلحة المعنيين، والانفتاح المتزايد والمقترحات البناءة من الدول الأعضاء، وتعزيز المفاوضات الناجحة. نتطلع إلى مزيد من التقدم بشأن جوهر اتفاقية الأوبئة وتحسين الحوار بين الدول الأعضاء للوصول إلى نتيجة ذات مغزى وفعّالة".

وأضافت ميشيل تشايلدز، مديرة الدعوة السياسية لمبادرة الأدوية للأمراض المهملة: "ترحب مبادرة الأدوية للأمراض المهملة بمشاركة النصوص الأولية والإحاطات اليومية. وهذا يساعد على تحسين قدرة أصحاب المصلحة على متابعة وإدخال المعلومات المضللة والتصدي لها حول ما يتم مناقشته بالفعل. ونحن نشجع على اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز الشفافية، بما في ذلك جعل تدخلات أصحاب المصلحة متاحة للجمهور".

وقالت بريشوس ماتسوسو، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل الدولية بشأن الأغذية والزراعة من جنوب أفريقيا، إن هناك تقدماً في المجالات الأساسية لمسودة الاتفاق، بما في ذلك البحث والتطوير، وتعزيز الأنظمة التنظيمية، والصحة الواحدة، والوقاية من الأوبئة والتكنولوجيا، وشبكات سلسلة التوريد، ونظام جديد لزيادة الوصول إلى مسببات الأمراض المحتملة للوباء وتقاسم الفوائد، مثل اللقاحات والتشخيصات والعلاجات.

وأضافت ماسوسو: "بعد ما يقرب من 3 سنوات من المفاوضات، تركز البلدان الآن على العناصر المتبقية والأكثر أهمية في مسودة الاتفاق لحماية العالم من الأوبئة المستقبلية".

وأوضحت ماسوسو: "إن جوهر المفاوضات هو الاعتراف بأن التعاون بين البلدان سيضمن عدم ترك العالم عرضة للخطر في مواجهة الأوبئة المستقبلية، بينما تحافظ كل دولة على سيادتها وسيطرتها على عملية صنع القرار الصحي الوطني".

في ديسمبر 2021 ، أنشأت دورة خاصة لـ جمعية الصحة العالمية هيئة دولية مشتركة لصياغة وتفاوض اتفاقية أو صك دولي آخر بموجب دستور منظمة الصحة العالمية، لتعزيز الوقاية من الأوبئة والاستعداد لها والاستجابة لها. وفي جمعية الصحة العالمية في يونيو 2024 ، تعهدت الحكومات بالتزامات ملموسة لاستكمال المفاوضات بشأن اتفاقية عالمية بشأن الأوبئة في غضون عام على أقصى تقدير، وربما في عام 2024.