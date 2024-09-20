اليوم السابع
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"الداخلية" تكشف حقيقة اتهام سيدة لشخص مفصول من الطريقة التيجانية بالتحرش

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 02:43 ص
"الداخلية" تكشف حقيقة اتهام سيدة لشخص مفصول من الطريقة التيجانية بالتحرش وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى السيدات بإتهام أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها، وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعى دون تقدمها ببلاغ فى هذا الشأن.

 

بالفحص تبين تقدم الشخص المذكور ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة المشار إليها ووالدها وإتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته، وقد تبين أن المذكور غير منتمى للطريقة التيجانية وسبق فصله منها، وهو ما أوضحه مسئول الطريقة خلال بيانه.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرض الطرفين على النيابة العامة.

 







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