الجيش الصينى: سنتصدى بحزم لأى محاولة لـ "استقلال تايوان"

بكين (أ ش أ)

أكد الجيش الصينى، اليوم الجمعة، اتخاذ تدابير حاسمة، للتصدى بحزم لأى "محاولات انفصالية"، تسعى لـ "استقلال تايوان".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "تشانج شياو قانج" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ردا على استفسار بشأن أحدث الخطط الأمريكية لبيع أسلحة إلى تايوان - إن "جيش التحرير الشعبي الصيني" سيواصل تكثيف التدريب العسكرى وتحسين الاستعداد القتالي.

وأضاف "نحث الجانب الأمريكى على الوفاء بجدية بالتزامه بعدم دعم ما يسمى استقلال تايوان، والتوقف عن تسليح تايوان بأي شكل من الأشكال".

