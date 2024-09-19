الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف فورا عن تسليح منطقة تايوان الصينية

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حث متحدث صيني، الولايات المتحدة اليوم الخميس، على التوقف فورا عن تسليح منطقة تايوان الصينية والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الداعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان".



وردا على استفسار بشأن خطط الولايات المتحدة الأخيرة لبيع أسلحة إلى منطقة تايوان الصينية، حث تشن بين هوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها بعدم دعم ما يسمى "استقلال تايوان"، من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة.



وقال تشن إن تعزيز التسلح الذي تقوم به سلطات تايوان بقيادة لاي تشينغ-ته، سيؤدي فقط إلى دمار هذه السلطات.