اليوم السابع
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الاهتمام بنظافة الفصول أبرزها.. تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لعودة الدراسة

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 01:00 ص
الاهتمام بنظافة الفصول أبرزها.. تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لعودة الدراسة عودة الدراسة -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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انهت محافظة القاهرة استعداداتها لاستقبال 2475608 طالب وطالبة فى العام الدراسى الجديد 2024 - 2025 بجميع مدارس القاهرة، حيث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وفى النقاط التالية نرصد أهم الاستعدادات لعودة المدارس بالقاهرة..

  • رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي.
  • الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها والحفاظ على دهاناتها.
  • العمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس.
  • صيانة الفصول ، ومتابعة سلامة الإضاءة ، وكفاءة الإنارة.
  • التأكد من إحكام غلق أي فتحات بأعمدة الإنارة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها.
  • سلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه.
  • تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ  والمدرسين.
  • التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى.
  • التأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها.
  • التواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية.
  • تسليم الكتب المدرسية للطلاب بجميع المراحل.






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