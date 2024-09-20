الاهتمام بنظافة الفصول أبرزها.. تعرف على استعدادات محافظة القاهرة لعودة الدراسة

كتب سيد الخلفاوى

انهت محافظة القاهرة استعداداتها لاستقبال 2475608 طالب وطالبة فى العام الدراسى الجديد 2024 - 2025 بجميع مدارس القاهرة، حيث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وفى النقاط التالية نرصد أهم الاستعدادات لعودة المدارس بالقاهرة..