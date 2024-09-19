السبت.. انطلاق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الرسمية والخاصة

كتب محمود طه حسين

ينطلق السبت 21 سبتمبر الجارى العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الرسمية والخاصة، حيث تستقبل المدارس الطلاب وفق مواعيد وجداول الحضور، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الدراسة تبدأ السبت فى عدد من المحافظات والمدارس حسب خطة كل إدارة تعليمية فى خفض الكثافة الطلابية، مشيرة إلى أن انتظام جميع الطلاب بالعام الجديد سيكون الأحد 22 سبتمبر الجارى، موضحة أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة تهيئة الأجواء للطلاب وتفعيل الاشراف اليومى ومتابعة دخول وخروج الطلاب من المدارس.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة قبل بدء العام الدراسي الجديد كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).

- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.

- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية

- مفيش تقنين الدروس الخصوصية ولن يكون هناك قرار بالترخيص للسناتر.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.