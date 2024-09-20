الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 35 مليار يورو

فاطمة شوقى

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم ، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا قرضا بقيمة 35 مليار يورو لدعم الاقتصاد، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية

وقالت فون دير لاين - خلال زيارتها للعاصمة الأوكرانية (كييف) - "إن الهجمات الروسية المتواصلة، تعني أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي المستمر"، وأشارت إلى أن هذا القرض يأتي في إطار خطة الـ 50 مليار دولار (46 مليار يورو) التي وعد بها حلفاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال القمة التي عقدت في شهر يونيو الماضي، والتي سيتم تمويلها من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلنت ذلك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتبت "زيارتي الثامنة إلى كييف تأتي مع بدء موسم التدفئة قريبا، وتواصل روسيا استهداف البنية التحتية للطاقة، وسنساعد أوكرانيا في جهودها الشجاعة".

وأضافت أنها جاءت إلى كييف لبحث الدعم الأوروبي، بداية من الاستعداد لفصل الشتاء إلى الدفاع، والتقدم في مسألة قروض مجموعة السبع.