اعرف جهود وأنشطة المجلس القومي للمرأة ببنى سويف في حل الشكاوى

بنى سويف هانى فتحى

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة ، في مجال خدمة قضايا المرأة ، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، لاسيما مع قيام الدولة بتنفيذ خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال لقائه مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، لمناقشة واستعراض جهود مكتب شكاوى المرأة بالفرع ،والتي تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات التي تم اتخاذها، خلال الفترة من 1 إلى 20سبتمبر الجاري،وشملت شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوي

وتبين من التقرير ،الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس ،الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى قد استقبل 27شكوى وطلب واستشارات قانونية بمختلف تصنيفاتها ، والتي تضمنت : 10 شكاوى خاصة باحتياجات اجتماعية واقتصادية ، و14 أحوال شخصية ، و2 تنفيذ أحكام جنائية ، وشكوى واحدة خاصة بالمواريث ، حيث تم إحالة 5 شكاوى لمحامين وجار درسة 4 شكاوى و التي وردت للفرع عبر مقابلات شخصية من خلال استقبال الشاكيات بمكتب الشكاوى

وفي مجال الندوات وحملات التوعية،شارك محاميو مكتب الشكاوى بالفرع في فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس والأزهر الشريف ، حيث تم عقد العديد من الندوات واللقاءات خلال تلك الفترة، ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية بقرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمراكز الفشن / بني سويف والواسطى ، حيث تم عقد 20 لقاء وشارك فيه أكثر من 1400 من الرجال والنساء والشباب والفتيات ، وذلك للتعريف بخدمات ومهام ودور مكتب الشكاوى.