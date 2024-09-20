استئصال طحال متضخم لشاب بمستشفى كفر شكر التخصصى.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بقسم الجراحة العامة بمستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة شاب لاستئصال طحال متضخم بصورة كبيرة وتسبب في تكسير الصفائح الدموية باستمرار، بعد أن زار عدد كبير من المستشفيات ولم يتم الوصول إلى تشخيص، وتم إجراء الجراحة للمريض والخروج بالسلامة من المستشفي بصحة جيدة.

وكشفت المستشفي، في بيان لها، أنه بدعم من الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتوجيهات الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى، ومتابعة الدكتور حسن أبو السعود رئيس الهيئة الطبية، مع إشراف مدير العمليات الدكتور راضي غديري، ونائبه الدكتور محمد حسن زغاري، حيث أجريت عملية جراحية ناجحة للشاب "محمد م. م"، لاستئصال طحال متضخم بعد أن زار عددا من المستشفيات ولم يتم الوصول إلى تشخيص، وأخيرا وبعد العرض على اللجنة العلمية بقسم الجراحة بالمستشفى ومناظرة جميع فحوصات المريض وعمل عرض أمراض دم.

وأوضحت المستشفي، أنه تم التأكد أيضا من توفير صفائح دموية كافية حيث أن الطحال كان متضخما بصورة كبيرة وتسبب في تكسير الصفائح الدموية باستمرار، وبالفعل تم اتخاذ كافة الإجراءات، وإجراء العملية الجراحية للمريض بنجاح على نفقة الدولة، والمريض بصحة جيدة مستقرة وخرج من المستشفى في حالة جيدة.

وتقدمت إدارة المستشفي بالشكر للفريق الجراحي، بقيادة الدكتور محمد أبو اليزيد استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور محمد عادل استشاري الجراحة العامة، وتحت إشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن استشاري الجراحة العامة، ومدرس الجراحة بطب بنها، والدكتور مصطفى الخطيب مقيم الجراحة بالمستشفى، وكذلك فريق التخدير الدكتور إيهاب سعيد أستاذ التخدير، وأخصائي التخدير، وفريق تمريض العمليات وتمريض قسم الجراحة.