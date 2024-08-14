فريق جراحي بمستشفى كفر شكر ينقذ حياة طفل أصيب بنزيف بالمخ في حادث

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي كفر شكر التخصصي، بقيادة الدكتور إبراهيم الغريب رئيس القسم، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 15 عاما، تعرض لحادث سير، وأصيب باضطراب شديد بدرجة الوعي وضعف بالجانب الأيمن، ونزيف بالمخ خارج الأم الجافية، وحجمه كبير.

وأكد الدكتور إبراهيم الغريب رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي كفر شكر التخصصي، أنه تم استدعائه من المدير المنوب بالمستشفي، بأن طفل يبلغ من العمر 15 عاماً حضر إلي المستشفي بعد حادث سير، يعاني من اضطراب شديد بدرجة الوعي وضعف بالجانب الأيمن.

وتابع، أنه تم عمل أشعة مقطعية على المخ، أظهرت وجود نزيف بالمخ خارج الأم الجافية وحجمه كبير، وعلي الفور تم تجهيز الطفل بأسرع ما يمكن عن طريق طبيبة عناية الأطفال وطبيب التخدير، وتم دخول المريض العمليات بتخدير المريض كليا، وكذلك ضبط وضع المريض علي ترابيزة العمليات، وإزالة الشعر من فروة الرأس مكان الجرح، وتم عمل ثقوب في عظام الجمجمة فوق النزيف، وتم الوصول للنزيف، ثم كي مصدر النزيف، وتركيب درنقة، ثم استرجاع العظم مكانه وتقفيل الجلد عن طريق دباسة الجلد.

وتقدم رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، بالشكر للدكتور محمد ناجي مدير المستشفي، والدكتور أحمد عطوة المدير المنوب، والدكتور عبد المجيد الشربيني أخصائي التخدير، والدكتورة شيماء الجندي أخصائي عناية الأطفال، وتمريض العمليات، وتمريض العناية.