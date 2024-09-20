احتفالية لتكريم أوائل الطلبة وإحياء ذكرى المولد النبوى بتضامن الدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، اليوم الجمعة، بالتعاون مع جمعية بصمة خير بمقر مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بنبروه احتفالية تكريم أوائل الطلبة للمراحل التعلمية المختلفة، ومديرى المدارس، بحضور محمد عز الدين، وكيل المديرية، وليد حافظ، مدير إدارة الدفاع الاجتماعى، محمد صالح، مدير إدارة نبروه الاجتماعية، القمص يؤنس، راعى كنيسة السيدة العذراء بنبروه، الشيخ باسم سامى عبدالعاطى، مدير إدارة أوقاف نبروه، الدكتورة نجوى الدماصى، عضو مجلس إدارة الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالدقهلية، الدكتور محمد سعد، المدير التنفيذى، عبد الرحمن السنى، رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة خير، والسيد الإمبابى، عضو مجلس إدارة الجمعية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى، تلاها كلمة ترحيب من رئيس جمعية بصمة خير، ثم إنشاد دينى ومدائح فى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلمة مديرية التضامن الاجتماعى، التى ألقاها محمد عز الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وأشاد بمجهود العاملين بالمؤسسة، وإدارة تضامن نبروه، وجمعية بصمة خير.

وأشار إلى أنه قد تم إقامة الاحتفالية؛ تأكيدا على الدور المجتمعى للمؤسسة، ودمج أبنائها فى المجتمع، وبناء شخصية الأبناء، وتلبية احتياجاتهم، والمشاركة الفعالة فى الأنشطة وتعديل سلوكهم، بالتعاون والتنسيق مع جمعية بصمة خير بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بنبروه.

يأتى ذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعى، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية.



جانب من احتفالية تضامن نبروه



جانب من احتفالية تكريم الطلاب بنبروه



جانب من الإنشاد الديني بالإحتفالية



جانب من التكريم في احتفالية تضامن نبروه