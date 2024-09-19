200 أسرة تستفيد من معرض الأورمان المجانى لتوزيع الأثاث المنزلى بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي فى تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى، والأجهزة الكهربائية مجانا على 200 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية ب 4 قرى تابعة لمركز ميت غمر.

وأوضحت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالدقهلية أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية؛ لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا بقرى دنديط، وكفر الوزير، وكفر الجوهري، وكفر علي عبدالله، التابعين لمركز ميت غمر، مؤكدة على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي؛ للتيسير على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الأثاث المنزلى، والأجهزة الكهربائية على الأيتام، وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية، ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، والتى امتدت لنواحى، وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا فى محافظة الدقهلية، مؤكدا على أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الجمعية بمحافظة الدقهلية قد نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب، والعيون؛ لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقاً، وتقديم كافة أوجه الدعم، والرعاية المناسبة؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم.