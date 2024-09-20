إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة الوطنية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف ،حملة مكبرة قامت خلال لإزالة 420 حالة إشغالات متنوعة، من شوارع وميادين واحياء مدينة الفشن بمحافظة بني سويف، وإزالة التعديات على خط التنظيم وتوسعة الشوارع، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية .

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ، نفذت تلك الحملة في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالاستمرار مواجهة جميع أشكال التعديات على الأرصفة ورفع إشغالات الطريق العام، مع إلزام الباعة الجائلين بالتواجد في الأماكن المخصصة لهم داخل الأسواق، بهدف استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع مدينة الفشن و تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات في جميع مراكز ومدن المحافظة..

أسفرت الحملة عن إزالة 420 حالة إشغال متنوعة، شملت تاندات، لافتات إعلانية غير مرخصة، تعديات على الأرصفة، ومقاعد وطاولات وكراسي بلاستيكية. كما تم إزالة التعديات على خط التنظيم وتوسعة الشوارع من خلال رفع الإشغالات الثابتة، وذلك ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق في كافة مدن المحافظة.



