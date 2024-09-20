إدارة الطيران الفيدرالية تحقق فى إصابات ركاب طائرة بوينج بسبب مشاكل فى الضغط

كتب محمد رضا

تحقق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) في رحلة لشركة دلتا للطيران بعد أن تسببت مشاكل الضغط في إصابة بعض الركاب بتمزق طبلة الأذن ونزيف في الأنف وإجبار الطائرة على العودة.

وقال تقرير لصحفة "الجارديان" البريطانية: "كانت الرحلة من طراز بوينج 737-900، تسافر من مدينة سولت ليك بولاية يوتا إلى بورتلاند بولاية أوريجون، يوم الأحد، عندما اضطرت إلى الهبوط اضطراريا في مدينة سولت ليك بسبب مشاكل في الضغط.



الركاب المصابين في رحلة شركة دلتا

وفي حديثها لقناة KSLTV ، قالت إحدى الركاب، كارين ألين، إنها نظرت إلى الجانب ولاحظت أن زوجها كان يميل إلى الأمام في مقعده وكان يضع كلتا يديه على أذنيه، ثم لاحظت ألين أن الركاب الآخرين كانوا يتألمون أيضًا، مضيفة: "نظرت حول الصف خلفي على الجانب الآخر من الممر وكان هناك رجل كان من الواضح أنه يعاني من نزيف حاد في أنفه وكان الناس يحاولون مساعدته".

وعلى نحو مماثل، قالت راكبة أخرى تدعى جاسي بورسر، لقناة التلفزيون، إنها شعرت وكأن أحدهم يطعن أذنها وشعرت بفرقعة في أذنها، وأضافت بورسر: "أمسكت بأذني وسحبت يدي إلى الخلف وكان هناك دم عليها".

وبعد الهبوط الاضطراري، تمكن المسعفون من تحديد ما لا يقل عن 10 من أصل 140 راكبًا على متن الطائرة كانوا بحاجة إلى رعاية طبية، فيما عرضت شركة "دلتا" دفع تكاليف النقل إلى المستشفى.

وفي بيان أعقب الحادث، قالت شركة دلتا: "نعتذر بصدق لعملائنا عن تجربتهم على متن الرحلة 1203 في 15 سبتمبر.. اتبع طاقم الطائرة الإجراءات اللازمة للعودة إلى سولت ليك سيتي حيث دعمت فرقنا على الأرض عملائنا في احتياجاتهم الفورية"، حسبما ذكرت قناة KSLTV.

وأضافت شركة الطيران الأمريكية أن "فنيي دلتا نجحوا في إصلاح مشكلة الضغط في الطائرة، وتم إخراجها من الخدمة صباح يوم 15 سبتمبر، ثم عادت إلى الخدمة في 16 سبتمبر"، بينما قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تحقق في الحادث.