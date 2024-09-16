إضراب عمال "بوينج" يدخل يومه الرابع مع اقتراب محادثات جديدة

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دخل إضراب أكثر من 30 ألف عامل في شركة "بوينج" والذين يقومون ببناء الطائرات في المصانع على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، يومه الرابع، اليوم /الاثنين/ ومن المقرر أن يستأنف مفاوضو الشركة والنقابات المحادثات بشأن عقد العمل يوم الثلاثاء.

وصوتت الجمعية الدولية لعمال الماكينات والطيران (IAM) أكبر نقابة في بوينج، الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة ضد عقد يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 25% موزعة على أربع سنوات لكنها أزالت مكافأة الأداء السنوية.

وقال جون هولدن المفاوض النقابي الرئيسي، إن العمال يريدون من بوينج زيادة عرض الأجور وإعادة العمل بمعاش تقاعدي محدد المزايا تم سحبه قبل عقد من الزمان مقابل الحفاظ على إنتاج الطائرات في ولاية واشنطن.

وقال مصدران نقابيان إنهما لا يتوقعان أن تعيد بوينج المعاش التقاعدي القديم، لكن هذا الطلب يمكن استخدامه للتفاوض على مساهمات أكبر للشركة في معاشات التقاعد وأجور أعلى.

وأعرب العديد من عمال المصانع عن غضبهم على مدار أكثر من عقد من الزمان وهم يشاهدون أجورهم تتخلف عن معدلات التضخم، بينما تضخمت مكافآت المديرين التنفيذيين.

وانضمت فيتش وموديز، يوم الجمعة، إلى ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية في التحذير من أن الإضراب المطول قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني لشركة بوينج، التي تعاني من ديون تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.