أهالى قرى حياة كريمة بالشرقية: دخول الغاز منازلنا فاق أحلامنا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم أهالى قرى حياة كريمة بمحافظة الشرقية الشكر للقيادة السياسية التى أطلقت مبادرة حياة كريمة على كل ما قدمته المبادرة من رقى الحياة، خاصة دخول الغاز الطبيعى لمنازلهم.

وقال عيد الشافعى مدير عام بوزارة التضامن الاجتماعى بالمعاش أن ما جاءت به مبادرة حياة كريم فاق كل وأحلامنا وتوقعاتنا فطالما حلمنا بدخول الصرف الصحى منازلنا وحاولنا مرارا وتكرارا دون جدوى، وملأ اليأس صدورنا وتيقنا أنه من المستحيل دخول الصرف الصحى منازلنا وستظل حياتنا مهددة بالأمراض الفتاكة، لكن تفاجأنا بمبادرة حياة كريمة تدخل الطرف الصحى بقرانا وبعدها يدخل الغاز الطبيعى ليفوق كل توقعاتنا ويلبى أحلامنا وتصبح القرية الصغيرة بقلب الريف المصرى تضاهى أكبر المدن.

وأضاف الحاج محمد الغنيمى أحد سكان صان الحجر، أن مبادرة حياة كريمة حققت ما فاق أحلامنا بإدخال الخدمات الأساسية للمواطن كالغاز الطبيعى والكهرباء، حيث تم دخول الغاز الطبيعى 34 قرية كمرحلة أولى، وجار العمل على مشروع توصيل الغاز الطبيعى لـ41 قرية، مما يوفر الطاقة النظيفة للأهالي.