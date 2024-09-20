أجواء نهاية المصيف فى مطروح.. إقبال المصطافين قبل بداية الدراسة.. صور

مطروح - حسن مشالى

تشهد شواطئ مطروح والساحل الشمالى مع قرب نهاية المصيف إقبالا متوسطا من المواطنين لقضاء إجازة المصيف، والاستمتاع بالهدوء والخصوصية والأجواء المصيفية المبهجة، والطبيعة الخلابة وجمال البحر، إضافة إلى الطقس المعتدل، خلال الأسبوع الأخير من المصيف وقبل بداية العام الدراسي.

ورصدت عدسة اليوم السابع تواجد أعداد من المصطافين تحت الشماسي، على الشواطئ العامة، التي تقع على كورنيش وسط مدينة مرسى مطروح، واستمتاعهم بالهدوء وجمال البحر والطبيعة والطقس المميز، وسط حالة من البهجة، واستمتاع الأطفال والكبار بالسباحة واللعب في الرمال، ونقاء المياه وشفافيتها وتدرج ألوانها.

ويقبل على زيارة مطروح، في نهاية المصيف، عدد كبير من المواطنين، من محبي الخصوصية والهدوء بعيداً عن صخب المصيف، وكذلك محبي التوفير أو أصحاب الميزانيات المالية المنخفضة، حيث تشهد فترة بداية المصيف ونهايته تراجع نسب الإشغال الفندقي والمصيفي، ويتم خفض أسعار إيجار السكن لأكثر من النصف عن فترة الذروة المصيفية.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح تجذب حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.

وتتنوع وتتعدد شواطئ مدينة مرسى مطروح، مثل شاطئ مطروح العام القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ رومل الشهير، والذي يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، وشاطئ العوام وشاطئ الليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، كما تقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وغيرها.



اجواء-رائعة-على-شواطئ-مطروح-مع-قرب-نهاية-المصيف



اجواء-شواطئ-مطروح-مع-قرب-نهاية-المصيف



استمتاع-المواطنين-على-شواطئ-مطروح



استمتاع-بالسباحة-في-شواطئ-مطروح



سحر-الطبيعة-والهدوء-على-شواطئ-مرسى-مطروح



شاطئ-مطروح-العام---قبل-نهاية-المصيف



شواطئ-مطروح-الخلابة-وطبيعتها-الساحرة



شواطئ-مطروح-تتميز-بنقاء-المياه-الوطقس-المعتدل



طقس-معتدل-وهدوء-على-شواطئ-مطروح



عشاق-شواطئ-مطروح-يودعونها-قبل-بدء-الدراسة



متعة-نهاية-المصيف-على-شواطئ-مطروح