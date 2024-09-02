590 ألف مواطن استفادوا من حملة 100 يوم صحة خلال شهر فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير مديرية الصحة، بشأن النتائج التي حققتها حملة 100 يوم صحة خلال شهرلتقديم الخدمات الصحية بالمجان من خلال المبادرات الرئاسية لدعم قطاع الصحة بمراكز ومدن المحافظة، والتي كان قد تم إطلاق مرحلتها الثانية أول أغسطس في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث استفاد من الحملة 592 ألف مواطن من أبناء المحافظة في قطاعات: القطاع العلاجي، الرعاية الأساسية، تنظيم الأسرة والتطعيمات، بجانب مراقبة الأغذية وصحة البيئة.

جاء ذلك خلال لقائه، وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، لاستعراض النتائج والجهود التي تم تنفيذها ، منذ انطلاق الحملة في الأول من أغسطس الجاري وحتى 31 من نفس الشهر، وبحسب التقرير بلغ إجمالي المستفيدين 142381 مواطن من الخدمات التي تم تقديمها ضمن المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" التي تشمل العديد من المبادرات مثل: صحة المرأة، الأم والجنين، سمعيات، أمراض مزمنة واعتلال، فحص ما قبل الزواج، قلبك أمانة، رعاية مسنين، أورام سرطانية، أمراض وراثية.

وفي قطاع العلاجي استفاد 142199 مواطن بالمستشفيات والمراكز الطبية، شملت العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، وهي: أشعة ، تحاليل، علاج طبيعي، أسنان، تراخيص منشآت طبية، صرف أكياس دم ومشتقاته، عيادات خارجية تردد، صرف العلاج من الصيدليات والمستشفيات، حالات مترددة على أقسام الطوارئ "تردد"، حالات محجوزة بالأقسام الداخلية، حالات خاضعة لإجراءات تداخلية، رعاية مركزة، حضانات وراعيات أطفال.

وفي قطاع الرعاية الأساسية ، تم تقديم الخدمة لـ 191283، والتي شملت : خدمة في الوحدات الصحية ، تردد على عيادات طب الأسرة ، زيارات متابعة الحمل ،زيارات متابعة نمو الطفل ،خدمات فحص الغدة الدرقية والفينيل كيتونيور ،التردد على العيادات الخارجية (فحص الأخصائي)، التردد على خدمات الطوارئ (من 8 مساءً حتى 8 مساءً اليوم الحالي) (24ساعة)، التردد على عيادات الاسنان.

وفي قطاع تنظيم الأسرة ، تم إجراء الكشف الطبي على 71680 سيدة، فيما بلغ إجمالي عدد الحاصلات 66915 سيدة ، وزيارات منزلية لـ 96545 سيدة، و315 ندوة إعلامية ، و 1167 ندوات لنادي المرأة ، وتركيب 50 وسيلة منع الحمل أثناء ولادات قيصرية.

وفي مجال الطب الوقائي "مراقبة الأغذية"،تم المرور على 646 منشأة غذائية ، وأخذ 141 عينة ، وتحرير 499 محضراً وإعدام 1137كجم أغذية و132 لتر سوائل، 39 توصية للجهات المختصة بإيقاف التشغيل ، وفي مجال صحة البيئة : تم المرور على 407 محطة مياه ، وأخذ 1625 عينة "حقلي " من الطرود والشبكات ، 1366 عينة " معملي" ، بجانب المرور على 52 حمام سباحة وأخذ 88 عينة ،والمرور على 31 محطة معالجة صرف وأخذ 35 عينة ، حيث بلغ إجمالي العينات الحقلية 1708 وإجمالي المعملية 1407 عينة، وفي مجال التطعيمات :بلغ إجمالي الجرعات 44 ألف 701 جرعة.

من جهته طالب المحافظ المواطنين بالتوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة من خدماتها والتي تنتشر في العديد من الأماكن والمواقع منها : مساجد وأسواق القرى وجمعيات تنمية المجتمع المحلي والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب ، لاسيما مع تنوعها وشمولها لكافة الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" ، منوها عن تكليفاته للتنفيذيين المعنين باستمرار تقديم التيسيرات اللازمة على مدار أيام الحملة التي تزيد عن 3 أشهر منذ انطلاقها في أول الشهر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد أطلق "في الأول من أغسطس الماضي" شارة البدء أثناء تفقده لخدمات الحملة التي تقدمها العيادات المتنقلة بميدان الزراعيين ،في حضور الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان،الدكتور محمد الدمرداش وكيل المديرية، الدكتور أحمد أشرف منسق المبادرة.