اليوم السابع
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وزارة التعليم تصدر قرارا بشأن إلغاء اعتماد الإعدادية البريطانية.. تفاصيل

السبت، 31 أغسطس 2024 12:15 م
وزارة التعليم تصدر قرارا بشأن إلغاء اعتماد الإعدادية البريطانية.. تفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أصدرت إدارة التعليم الخاص والدولى بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا  لممثل هيئة بيرسون ايدكسيل للاختبارات الدولية بشأن موافقة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إلغاء نظام التقييم للمرحلة الإعدادية للشهادات الأجنبية البريطانية  لاختبارات جهة الاعتماد بيرسون اید کسیل (Modular IG) ، واختبارات جهة الاعتماد كامبريدج (Core) .

ونص الخطاب على أن يتم بداية التقييم من الصف العاشر وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى على أن يتم التقييم للعام الدراسي للصف التاسع داخل المدارس طبقا للاختبارات الخاصة بالمدرسة شأنها شأن سنوات النقل السابقة .

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وزارة التربية والتعليم

إلغاء اعتماد الشهادة البريطانية الاعدادية

اعتماد الشهادة البريطانية الإعدادية



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