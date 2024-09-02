نقيب العاملين بالزراعة يشيد بتوجيهات الرئيس بالانتهاء من صياغة مبادرة بداية جديدة

كتبت آية دعبس

تقدم المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاهتمامه ورعايته للبسطاء والكادحين ومحددوى الدخل من أبناء الشعب المصرى ، والعمالة غير المنتظمة منهم على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي تجسد في أسمى معانيه بتوجيهاته للحكومة المصرية بالانتهاء من الصياغة النهائية لمبادرة بداية جديدة لبناء الأنسان"، والتي تتمثل أهم محاور عملها بالاهتمام والتركيز وترسيخ الهوية المصرية عبر تقديم حزم متتالية من برامج الحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، والبحث كذلك عن أليات مبتكرة لخلق فرص جديدة وتحسين جودة حياة المواطن المصرى بشكل عام.

كما ثمن المهندس عيد مرسال توجيه الرئيس بضم 8.5 مليون منتفع مصرى برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة ، وضم كذلك العمالي غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الصحى بتكلفة تبلغ 10 مليار جنية سنوياً، وأن هذا الأمر إنما يعد مرحلة من مراحل أخرى عديدة مقبلة وهو ما كان له عظيم الأثر الطيب في نفوس العمالة الغير منتظمة وخير دليل على أن القيادة السياسية الحكمية للرئيس تشعر بمعاناتهم وتسعى بكل قوة وفاعلية لرفع تلك المعاناة عن كاهلهم.

وأكد على أن عمال مصر الأوفياء إذ يتقدمون للرئيس بالتقدير والإمتنان ، ويجددون العهد دائماً وأبداً على أن يظلوا جنوداً للتنمية والأنتاج تحقيقاً لنمو وإزدهار مصرنا الحبيبة الغالية وشعبها الأبى العظيم.



