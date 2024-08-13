نقيب العاملين بالزراعة يلتقى نظيره التركى لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة

كتبت آية دعبس

التقى المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام لـ اتحاد العمال، والوفد المرافق له بستار أصلان- رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والغابات بتركيا، وهيئة مكتب النقابة العامة التركية بمقرها بأنقرة، حيث تم التباحث فى الأطر المستقبلية للتعاون بين المنظمتين لاسيما فى ظل التقارب الشديد فى وجهات النظر بين البلدين الشقيقتين، وفى إطار الروابط الاستراتيجية التى جمعتهما على مدار التاريخ، وبما يحقق مصالح ورؤى وما يطمح إليه عمال النقابتين على حد سواء فى ظل ما يشهده العالم حاليا من تطورات متسارعة وأزمات إقليمية ودولية تلقى بظلالها السلبية على الدولتين مما يتطلب معه أحداث حالة من التقارب وتوحيد الرؤى لتفادي تلك الأزمات والخروج منها إلى بر الأمان.

وأكد مرسال على ضرورة التدريب والتثقيف للأعضاء بجانب إحداث حالة التكامل والترابط بين المنظمتين، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى العمل النقابى العمالى من منطلق كون النقابتين تتمتعان بعضويات كبيرة وأثر متنامى فى الخبرات المتراكمة لديهما على مختلف أطر واوجه العمل النقابى.

ومن جانبه، أعرب ستار أصلان على عميق سعادته بالعلاقات المتميزة والتقارب الشديد الذى يجمع بين البلدين حاليا، مؤكدا على أن مصر تشهد تطورا وتقدما ملموسا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى يشهد له القاصى والدانى ويعزز من مكانة مصر اللائقة لها، مشيرا إلى أن قوة ومكانة مصر ينعكس إيجابا على قوة ومكانة كافة الدول بالمنطقة ويعزز من قدراتهم ومواقفهم البناءة، وأن الشعب التركى بأكلمه والعمال منهم يتطلعون بكل شوق إلى الزيارة الهامة المرتقبة بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى تركيا خلال الفترة القادمة، ومنوها إلى أن العلاقات بين النقابتين إنما هى علاقات تاريخية وابدية يأمل فى تظل كذلك ابد الابدين.

وحضر اللقاء كل من: سامى محمد رزق، أمين صندوق النقابة العامة، جمال محمد يوسف عضو مجلس الإدارة- ، ومجدى على الألفى عضو مجلس الإدارة- كممثلين عن النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى واستصلاح الأراضى.



نقابتا الزراعة بمصر وتركيا