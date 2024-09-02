مرتين يوميا فقط.. الكويت تحدد وقتين لدفن الجنائز ولا يسمح فى غيرهما

محمد جمال

أصدرت بلدية الكويت قرارا بتحديد مواعيد دفن الجنائز، اعتبارا من الأحد 1 سبتمبر، لتكون فى مواعيد محددة مرتين يوميا ولا يسمح بالدفن فى غيرهما، حسبما ذكرت صحيفة قبس.



ووجه نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات البلدية مشعل العازمى، تعميما تقرر بموجبه أن تكون مواعيد دفن الجنائز فى جميع المقابر الكويت فى الساعة 9 صباحا، أو بعد صلاة العصر والتى تكون فى حدود الساعة 3 والنصف عصرا.

وأكدت بلدية الكويت أن قرار تحديد مواعيد دفن الجنائز جاء حرصا من البلدية على تيسير الخدمات أثناء تشيع الجنائز، ونظر لارتفاع درجات الحرارة نهار فى الكويت، وتيسيرا على أهالى المتوفيين، ولضمان توفير الإضاءة فى مقابر البلاد.