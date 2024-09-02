اليوم السابع
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محصول الخير.. شاهد فرحة أهالى قرى البدرشين بانطلاق موسم حصاد التمور

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 05:09 م
محصول الخير.. شاهد فرحة أهالى قرى البدرشين بانطلاق موسم حصاد التمور موسم حصاد التمور
كتبت - مرام محمد

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وسط فرحة عارمة من الأهالي، انطلق موسم حصاد التمور بمركز ومدينة البدرشين في محافظة الجيزة، إذ انتشر عشرات المزارعين والعمال من النساء والرجال مع أطفالهم وسط الزراعات، ومن حولهم العربات تسير فى كل مكان لنقل المحصول إلى "المناشر"، استعدادًا لتجفيفه وفرزه وطرحه في الأسواق.

ومن جانبه، قال طارق لطفي أحد المزارعين بقرية المرازيق، إن موسم حصاد التمور ينطلق سنويًا في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أنه يتزامن مع فترة الحصاد مراحل تجفيف التمور في المناشر وتنظيفه وتعبئته.

وأضاف أن قرى البدرشين تنتج التمر السيوي، أجود أنواع التمور، ومنه ما يتم توريده للمصانع لتصنيع العجوة والجزء الآخر يتم تخزينه أو طرحه في الأسواق، مشيرًا إلى أن إنتاجية النخلة الواحدة من التمور تصل لحوالي 65 كيلو جرام.

وتابع أن التمر من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تشتهر بزراعتها قرى المدينة، والحصاد موسم رزق وخير ينتظره الفلاحون والمزارعون كل عام ويستقبلونه وأبناؤهم بفرحة وسعادة عارمة.







التمور

موسم حصاد التمور

البدرشين

المرازيق

الجيزة



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