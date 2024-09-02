محافظ بورسعيد يناقش تطوير محطات الصرف مع رئيس مياه الشرب بمدن القناة

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء محب حبشي ، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة مستجدات الأعمال حول عدد من مشروعات التعاون بين الشركة والمحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير محطات الصرف الصحي لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، ومعالجة مشكلات الصرف، وسبل تذليل أي عقبات قد تواجه انهاء المشروعات.

ومن جانبه، وجه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه مع الشركة لتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، تماشيا مع المشروعات التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الاصعدة.



