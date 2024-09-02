محافظ بورسعيد يصدق على تخفيض درجات تنسيق قبول الأول الثانوي العام لـ240 درجة

بورسعيد - محمد عزام

صدق اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين، على تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام لتصبح " 240 درجة " بدلا من " 243 درجة " للعام الدراسي 2025/2024 .

جاء ذلك استجابة لرغبات أولياء الأمور بمحافظة بورسعيد ، وبعد الدراسة التي قدمتها مديرية التربية والتعليم .

وقال محافظ بورسعيد، إن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بها ودعم المؤسسات التعليمية ، خاصة فى ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالباً كافة المعلمين و الطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أفضل النتائج .