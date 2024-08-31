محافظ بنى سويف يوافق على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام لـ232 درجة

بنى سويف - هانى فتحى

وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2025 ببعض المدارس،حرصاً على تخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة الثانوي العام،وفي ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء ذلك خلال لقائه الأستاذ هاني عنتر وكيل الوزارة، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها،بشأن إمكانة النزول بمجموع تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بمقدار "درجة واحدة" لتصبح 232 درجة، وذلك ببعض المدارس التي مازالت لديها قدرة استيعابية لقبول طلاب حتى تصل إلى الكثافة المطلوبة

وبحسب المذكرة التي عرضها وكيل الوزارة، يوجد أماكن شاغرة لقبول طلاب بمدارس بإدارة تعليم بني سويف بكل من (السيدة خديجة الثانوية بنات ، د/إيهاب إسماعيل الثانوية بنين، الجندي بتزمنت ث م ) وفي إدارة ناصر مدرستي ( أحمد محمد كامل ث بنات ، دلاص ث م ) وفي إدارة الواسطى مدرستي( الشهيد غريب عبد التواب بنين، علية محمد توفيق ث بنات ) وفي إدارة إهناسيا مدرستي ( اهناسيا الثانوية بنات،ننا الثانوية ث م)وفي إدار تعليم ببا مدرستي( ببا ث م ،قمبش ث م) وفي إدارة سمسطا مدرستي( دشطوط ث م، الشنطور ث م ) وفي إدارة الفشن مدرستي ( الشهيد عصام الدين ث بنات ، الفشن الجديدة ث بنين)

جدير بالذكر أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد وافق "في وقت سابق "على تحديد الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 233 درجة، وذلك في المرحلة الأولى من تنسيق قبول طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2023/2024 بالمرحلة الثانوية العامة.