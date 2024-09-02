محافظ المنيا يلتقى مساعد وزير التنمية المحلية لمناقشة مشروعات برنامج التنمية بالصعيد

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظة.

أكد المحافظ ــ خلال اللقاء ــ على أهمية مواصلة التعاون مع المكتب التنسيقي للبرنامج لضمان اكتمال تنفيذ كافة المشروعات بحلول أكتوبر المقبل، لافتا إلى أهمية متابعة تشغيل هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، معرباً عن ثقته في استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتمديد آليات عمل البرنامج مستقبلاً.

وقدم المحافظ الشكر لوزارة التنمية المحلية على الدعم المتواصل لتسريع تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن البرنامج، بالإضافة إلى الدعم الفني المقدم لوحدات البرنامج، مؤكداً على حرصه الدائم لمتابعة تقدم هذه المشروعات، بهدف ضمان إنهائها ودخولها الخدمة في أسرع وقت، وخاصة في القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز من رضاهم عن هذه الجهود التنموية.

ومن جانبه، أبدى الدكتور هشام الهلباوى سعادته بزيارة عروس الصعيد، مشيداً بالجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات البرنامج كجزء من التنمية المستدامة في صعيد مصر، مشيراً إلى التقدم الملموس في تنفيذ المشاريع التي ستساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي.

