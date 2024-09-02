محافظ المنيا: اهتمام الرئيس بالمشروعات الكبرى علامة فارقة فى عملنا التنموى

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعاً مع وفد المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وذلك لمناقشة الموقف الحالي لمشروعات ومكونات البرنامج والخطوات القادمة لضمان استكمالها بنجاح قبل نهاية البرنامج في أكتوبر المقبل.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي حول مخرجات البرنامج، مع التركيز على تطوير آليات عمل الإدارة المحلية واستعراض مكونات البرنامج المختلفة، وتشمل التنمية العمرانية، وتحسين الخدمات المقدمة للأعمال، وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية في المحافظة.

وأكد المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى اهتماما كبيراً ودعماً متواصلاً بالمشروعات التنموية في صعيد مصر، بالإضافة إلي متابعته المستمرة لكافة المشروعات التنموية وحرصه البالغ على إنجازها فى أسرع وقت، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم التنمية المستدامة في محافظة المنيا.

وفى مستهل مشاركته بالاجتماع، هنأ الدكتور الهلباوي أهالي المنيا على الجهود المبذولة ضمن برنامج تنمية الصعيد، والذي أسفر عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية وتجاوز الأهداف المستهدفة للمحافظة، مؤكداً أن المنيا حققت أعلى نسبة إنجاز على مستوى محافظات الصعيد وفقاً لأحدث التقييمات، حيث استفادت بشكل كبير من التمويل المقدم، مما أدى إلى تخصيص اعتمادات مالية إضافية من قرض البنك الدولى لتمويل مشروعات تنموية جديدة في المحافظة، ومن هذه المشروعات تطوير سوق الحبشي والموقف الإقليمي، على أن يتم طرح هذه المشاريع والترسية عليها في أسرع وقت.

كما أشار الهلباوي إلى أن الخطة القادمة تشمل برنامجاً متكاملاً يركز على تنمية المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية والمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى مشروعات رصف وإنارة الطرق، لافتا ًإلى أن هناك اهتماماً خاصاً بتحسين البيئة والتنمية الريفية، مع وضع فريق استشاري متخصص لإعداد دراسات الجدوى للمناطق الصناعية والحرفية والأسواق، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية تعتمد على مد برنامج تنمية الصعيد بتمويل جديد يشمل موازنات للتشجير وتطوير عواصم المحافظات، بالإضافة إلى تطوير الميادين والأسواق، وبناء الكوادر المحلية من خلال البرنامج ودمجها مع مبادرة "حياة كريمة".

وفي ختام الاجتماع، تم عرض تفصيلي لمشروع تطوير سوق الحبشي وفق معايير تتناسب مع المقومات البيئية للمحافظة، حيث شدد الهلباوي على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية لضمان نجاح هذه المشروعات وتحقيق التنمية المستدامة في المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة رشا مهدي عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء الوفد وعدد من الإدارات بالمحافظة.