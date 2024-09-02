محافظ المنوفية يلتقي أحد الحالات الإنسانية ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية

المنوفية - محمد فتحى

التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأحد الحالات الإنسانية وذلك عقب لقائه به اليوم بجولته الميدانية الموسعة بمستشفي جامعة المنوفية للتعرف علي مطالبه والاستماع الي شكواه .

واستمع المحافظ لشكوي المواطن والذي يلتمس تسهيل إستخراج كارت خدمات المتكاملة وإنهاء بعض الفحوصات الطبية له ، وعلي الفور أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية له تعينه علي متطلبات الحياة المعيشية مراعاة لظروفه الإجتماعية ، موجهاً بسرعة إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتيسير إجراءات إستخراج كارت الخدمات المتكاملة مراعاة لظروفه الصحية .

وأكد محافظ المنوفية، أن إرضاء المواطنين وحل شكواهم من أهم أولويات منظومة العمل والتواصل المباشر وجهاً لوجه لتفعيل الشراكة معهم وتعزيز ثقتهم من خلال الإستجابة للشكاوي والطلبات المتنوعة .