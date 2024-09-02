اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 04:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يلتقي أحد الحالات الإنسانية ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 03:48 م
محافظ المنوفية يلتقي أحد الحالات الإنسانية ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأحد الحالات الإنسانية وذلك عقب لقائه به اليوم بجولته الميدانية الموسعة بمستشفي جامعة المنوفية للتعرف علي مطالبه والاستماع الي شكواه .

واستمع المحافظ لشكوي المواطن والذي يلتمس تسهيل إستخراج كارت خدمات المتكاملة وإنهاء بعض الفحوصات الطبية له ، وعلي الفور أمر  المحافظ بصرف  مساعدات مالية وعينية له تعينه علي متطلبات الحياة المعيشية مراعاة لظروفه الإجتماعية ، موجهاً بسرعة إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتيسير إجراءات إستخراج كارت الخدمات المتكاملة مراعاة لظروفه الصحية .

وأكد محافظ المنوفية، أن إرضاء المواطنين وحل شكواهم من أهم أولويات منظومة العمل والتواصل المباشر وجهاً لوجه لتفعيل الشراكة معهم وتعزيز ثقتهم من خلال الإستجابة للشكاوي والطلبات المتنوعة .

 







محافظة المنوفية

اخبار المنوفية

المنوفية

مستشفى جامعة المنوفية

محافظ المنوفية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة