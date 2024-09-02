محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتابعان استعدادات معهد التمريض بمنشأة سلطان

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية التجهيزات والاستعدادات النهائية لمبنى المعهد الفنى للتمريض، وذلك فى إطار الجولة التفقدية الموسعة اليوم لرئيس الجامعة والمحافظ التى شهدت العديد من الفعاليات لتفقد مختلف المنشآت الطبية، واختتمت اليوم بزيارة تفقدية للمعهد الفنى للتمريض لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لتجهيزات المبنى لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

وأكد رئيس الجامعة أن مجال التمريض من أهم التخصصات داخل الجامعات بشكل عام، وهي تعد مهنة إنسانية من الدرجة الأولى، وتوجد الكثير من تخصصات التمريض الذي يتم دراسته داخل المدارس والمعاهد والكليات، ويعد أساس العمل الطبي وركيزته ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن تخصص التمريض الذى يساعد في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، لذا سعت الجامعة لاتمام كافة التجهيزات اللازمة حتى يتسنى استقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، ونقل الطلاب من مبنى المعهد القديم إلى المبنى الجديد.

وقدم رئيس الجامعة خلال الجولة شرحا مفصلا عن الموقف التنفيذى للمبنى الذى أنشئ على مساحة 1000 متر مربع مقدمة تبرع من الحاج شاكر حمودة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أهل الخير بمنشأة سلطان، وتولت الجامعة الإنشاءات والتجهيزات حيث يتكون المعهد من 7طوابق متكررة، ويضم 3مدرجات و10 معامل وصالات تدريبية بمختلف التخصصات، مؤكدا أن المعهد سوف ينقل قرية منشية سلطان إلى أبعاد جديدة من التطور والازدهار، كما يهدف المعهد إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة لتخريج طلاب مؤهلين ومدربين للعمل في مختلف تخصصات التمريض، وقادرين على العمل في كافة التخصصات داخل المؤسسات الطبية، كما أن المعهد تم إمداده بأحدث الأجهزة والمعدات، ووسائل التدريس والتدريب والمساهمة بشكل فعال فى سد العجز في الخدمة التمريضية بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد.

وأشاد المحافظ بهذا الصرح العلمي الجديد والذى يعد نقلة نوعية في القطاع الطبى وإنتعاشة جديدة لمنظومة التمريض، مؤكداً أن جامعة المنوفية تعد شريكاً فعالاً في كافة أعمال التنمية المستدامة التي تشهدها المحافظة وتساهم فى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام، بالإضافة إلى دورها الرائد والحيوي الذي تقدمه في خدمة وتنمية المجتمع.

وتوجه رئيس جامعة المنوفية ومسئولى معهد التمريض بالشكر لمحافظ المنوفية على جهوده المبذولة فى تطوير ودعم القطاع الصحى، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى ظل توجهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

حضر الجولة التفقدية الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة، والدكتورة آمال شحاته عميد كلية التمريض، ولفيف كبير من أهالى القرية.