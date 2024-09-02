محافظ البحيرة توجه بسرعة إصلاح ماسورة مياه قرية زاوية غزال وتوفير مياه الشرب

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية ،بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور.

ووجهت محافظ البحيرة بتوفير سيارات مياه بديلة لخدمة القرى المتضررة لحين عودة المياة فى أسرع وقت.

يذكر أن قرية زاوية غزال قد شهدت كسر بماسورة المياه بقطر 350 ملى .

وعلى الفور توجه الى مكان الواقعة اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد ، ووهدان السيد مدير إدارة مركز السيطرة والتحكم بالديوان العام و أحمد فرغلى رئيس مركز ومدينة دمنهور ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتم توفير سيارات مياه شرب بديلة وتوزيعها على تلك القرى المتضررة حتى إصلاح الكسر بشكل تام.