محافظ البحيرة: المناطق الصناعية بوادى النطرون وحوش عيسى تجذب استثمارات محلية وأجنبية

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قالت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، إن المحافظة تشهد وجود اثنين من أكبر المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث تعد المنطقتين الصناعيتين بمركزى وادى النطرون وحوش عيسى، من أهم المناطق التى نجحت فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأضافت محافظ البحيرة، في تصريحات - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المنطقة الصناعية بوادي النطرون تقام على مساحة 498 فدانا، ويبلغ عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية 349 مشروعًا في القطاعات الصناعية المختلفة منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بقيمة استثمارات بلغت حوالي 2 مليار جنيه، كما وفرت 15 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأضافت أن المنطقة الصناعية بحوش عيسى تقام على مساحة 346 فدانا، ويبلغ عدد المشروعات المخصصة بالمنطقة الصناعية 93 مشروعًا في القطاعات الصناعية المختلفة منها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وأعلاف وأدوية، بقيمة استثمارات بلغت حوالي مليار جنيه، كما وفرت 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة .

ولفتت إلى أن محافظة البحيرة قامت بترفيق المناطق الصناعية بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه...مشيرة إلى أن دعم المناطق الصناعية والنهوض بها وتنميتها يعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اهتماما ً كبيراً لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما تضمه من قلاع صناعية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً .

وأكدت أن المنطقتين الصناعيتين بوادي النطرون وحوش عيسى تعدان جوهر الصناعة بالبحيرة، والتي تعد واحدة من أكبر المحافظات ذات الآفاق الاستثمارية الواعدة لما تمتلكه من إمكانات كبيرة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الجيدة والموارد الطبيعية المتنوعة مما يجعل منها وجهة استثمارية جاذبة لمختلف المستثمرين الجادين.

وأشارت محافظ البحيرة، أنها اعتمدت المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى؛ لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة وتطوير المنتج المحلي، الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لأجهزة الدولة.

من جانبها، قالت مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المهندسة منال عبد المنعم، أنه قد تم تحديد ضوابط واشتراطات بالمخططين حيث يتم اعتماد حدود المنطقتين باحداثيات مدونة على المخططين، وكذلك شبكة الطرق وتحديد الارتفاعات المسموح بها طبقا لعروض الشوارع وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وكذلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بجهاز شئون البيئة وجهات المرافق المختلفة ( طرق - كهرباء - مياه - صرف صحي - الأمن الصناعي) .

