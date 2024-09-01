اليوم السابع
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محافظ البحيرة تشارك فى فاعليات حصاد الذرة بالحقول الإرشادية.. صور

الأحد، 01 سبتمبر 2024 01:52 م
محافظ البحيرة تشارك فى فاعليات حصاد الذرة بالحقول الإرشادية.. صور محافظ البحيرة خلال احتفال موسم حصاد الذرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن المحافظة تعد من أكبر المحافظات الزراعية وهى سلة الغذاء الأولى فى مصر والتى  تؤدى دوراً رئيسياً فى الاقتصاد القومى، مشيدة بالجهود الكبيرة التى تقوم بها القيادة السياسية ووزارة الزراعة لدعم الفلاح المصري وتطوير إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال تبنى أساليب الزراعة الحديثة واستنباط أصناف عالية الإنتاجية وتقليل استهلاك المياة.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات موسم حصاد محصول الذرة من أحد الحقول الإرشادية بقرية دنشال بمركز دمنهور .

شارك فى الجولة  الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة  و موفق ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، و  أسامة مغازي، منسق المشروع، ودكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي .

وخلال كلمتها، قدمت محافظ البحيرة الشكر والتقدير لمزارعي المحافظة، معبرة عن امتنانها لجهودهم ودورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائى، مشيرة إلى أن احتفالية اليوم من أحد الحقول الإرشادية التى تنفذ تجربة رائدة فى الزراعة الحديثة هو رسالة لكل المزارعين بضرورة إعادة النظر فى أساليب الرى الحديث واستخدام التقنيات المتطورة ومنها تقنية تسوية الليزر والتى أثبتت نجاحها فى تحقيق إنتاجية افضل.

يذكر أن الحقول الارشادية تتبنى مشروع الزراعات الأمثل لتوفير المياه ، حيث يتمتع توفير 388 متر كعب مياه فى فدان القمح و600 متر مكعب فى فدان الذرة وفى الارز يوفر 750 متر مكعب وزيادة الإنتاجية.

محافظ البحيرة خلال احتفال موسم حصاد الذرة
محافظ البحيرة خلال احتفال موسم حصاد الذرة

 

جانب من احتفال حصاد الذرة بقرى البحيرة
جانب من احتفال حصاد الذرة بقرى البحيرة

 

محافظ البحيرة مع مزراعى الذرة
محافظ البحيرة مع مزراعى الذرة

 







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