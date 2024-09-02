اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال رصف الطرق بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 09:21 م
محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال رصف الطرق بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية رصف الطرق
الإسماعيلية-صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة، لتشجيع وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بتطوير عدد من الشوارع الرئيسية بالمنطقة، ضمن خطة التطوير التي بدأت في العام المالي 2024 / 2023، بإجمالي اعتمادات 20 مليون جنيه، على أن يتم استكمالها في العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 40 مليون جنيهًا تقريبًا.

وأشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، أن الأعمال تشمل إنشاء ورصف عدد من الشوارع، بما في ذلك أعمال خطوط انحدار الصرف الصحي، الإنارة العامة، شبكات صرف مياه الأمطار، وأعمال التخطيط وإنشاء الأرصفة.







الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

طرق الاسماعيلية

محافظ الاسماعيلية

طرق ونقل الاسماعيلية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة