محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال رصف الطرق بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة، لتشجيع وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بتطوير عدد من الشوارع الرئيسية بالمنطقة، ضمن خطة التطوير التي بدأت في العام المالي 2024 / 2023، بإجمالي اعتمادات 20 مليون جنيه، على أن يتم استكمالها في العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 40 مليون جنيهًا تقريبًا.

وأشار المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، أن الأعمال تشمل إنشاء ورصف عدد من الشوارع، بما في ذلك أعمال خطوط انحدار الصرف الصحي، الإنارة العامة، شبكات صرف مياه الأمطار، وأعمال التخطيط وإنشاء الأرصفة.